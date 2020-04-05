Байден предложил провести съезд однопартийцев в формате онлайн из-за коронавируса

Бывший вице-президент США Джозеф Байден предложил однопартийцам провести встречу в режиме онлайн из-за коронавирусной инфекции.

Джозеф Байден, претендующий на избрание кандидатом в президенты США, заявил о возможности провести съезд однопартийцев в виртуальном режиме. Политик уточняет, что из-за пандемии коронавируса не получится собрать в одном месте 20-30 тысяч человек.

"Нам, возможно, придется провести виртуальный съезд. Я считаю, что нам следует продумать такую идею сейчас", – пояснил Байден.

Демократ также отметил, что настоящий президент Дональд Трамп слишком медленно предпринимает меры по борьбе с распространением коронавируса в стране. Байден считает, что глава США должен как можно быстрее вводить ограничительные меры, чтобы устранить пандемию.

США занимает первое место в мире по количеству зараженных коронавирусом. В стране зафиксировано более 321,7 тыс. заболевших. По официальным данным стопкоронавирус.рф, в России количество зараженных выросло до 5 389 человек.