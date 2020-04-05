Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Москвичей и жителей Подмосковья проверят на иммунитет к коронавирусной инфекции

Москвичей и жителей Подмосковья проверят на иммунитет к коронавирусной инфекции

 Назван основной симптом коронавирусной инфекции

Назван основной симптом коронавирусной инфекции
Байден предложил провести съезд однопартийцев в формате онлайн из-за коронавируса

Байден предложил провести съезд однопартийцев в формате онлайн из-за коронавируса

 Эксперты дали рекомендации по сохранению своих средств в период кризиса

Эксперты дали рекомендации по сохранению своих средств в период кризиса
Бывший премьер-министр Ливии скончался от коронавируса

Бывший премьер-министр Ливии скончался от коронавируса

 Как белорусский «Слуцк» обрел мировую известность с помощью девушек легкого поведения

Как белорусский «Слуцк» обрел мировую известность с помощью девушек легкого поведения
Москвичей и жителей Подмосковья проверят на иммунитет к коронавирусной инфекции

Москвичей и жителей Подмосковья проверят на иммунитет к коронавирусной инфекции

 Назван основной симптом коронавирусной инфекции

Назван основной симптом коронавирусной инфекции
Байден предложил провести съезд однопартийцев в формате онлайн из-за коронавируса

Байден предложил провести съезд однопартийцев в формате онлайн из-за коронавируса

 Эксперты дали рекомендации по сохранению своих средств в период кризиса

Эксперты дали рекомендации по сохранению своих средств в период кризиса
Бывший премьер-министр Ливии скончался от коронавируса

Бывший премьер-министр Ливии скончался от коронавируса

 Как белорусский «Слуцк» обрел мировую известность с помощью девушек легкого поведения

Как белорусский «Слуцк» обрел мировую известность с помощью девушек легкого поведения
21:35   5 Апреля 2020
Политика

Байден предложил провести съезд однопартийцев в формате онлайн из-за коронавируса

Байден предложил провести съезд однопартийцев в формате онлайн из-за коронавируса

Бывший вице-президент США Джозеф Байден предложил однопартийцам провести встречу в режиме онлайн из-за коронавирусной инфекции.

Джозеф Байден, претендующий на избрание кандидатом в президенты США, заявил о возможности провести съезд однопартийцев в виртуальном режиме. Политик уточняет, что из-за пандемии коронавируса не получится собрать в одном месте 20-30 тысяч человек.

"Нам, возможно, придется провести виртуальный съезд. Я считаю, что нам следует продумать такую идею сейчас", – пояснил Байден.

Демократ также отметил, что настоящий президент Дональд Трамп слишком медленно предпринимает меры по борьбе с распространением коронавируса в стране. Байден считает, что глава США должен как можно быстрее вводить ограничительные меры, чтобы устранить пандемию.

США занимает первое место в мире по количеству зараженных коронавирусом. В стране зафиксировано более 321,7 тыс. заболевших. По официальным данным стопкоронавирус.рф, в России количество зараженных выросло до 5 389 человек.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#сша #трамп #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...