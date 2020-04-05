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21:13   5 Апреля 2020
Общество

Москвичей и жителей Подмосковья проверят на иммунитет к коронавирусной инфекции

Москвичей и жителей Подмосковья проверят на иммунитет к коронавирусной инфекции

Россиян вскоре начнут проверять на наличие иммунитета к коронавирусу, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Специалисты ведомства проведут специальные исследования на пациентах, которые успели заразиться заболеванием. В эфире телеканала "Россия 1" она поделилась, что со следующей недели медики начнут использовать для этого специальную тест-систему.

Прибор получил название "Вектор". Его основной целью является выявление антител. В первую очередь разработку проверят на жителях Москвы и Московской области.

Попова уточнила, что тест-систему будут проверять и в тех местах, до куда вирус еще не добрался. Собрать всю необходимую информацию об иммунитете можно будет уже через 10 дней после начала исследования.

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Автор: Яна Либерман
#роспотребнадзор #коронавирус

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