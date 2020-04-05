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21:05   5 Апреля 2020
Экономика

Эксперты дали рекомендации по сохранению своих средств в период кризиса

Эксперты дали рекомендации по сохранению своих средств в период кризиса

Пандемия коронавируса грозит миру финансовым кризисом. Экономические эксперты напомнили, что у России есть опыт преодоления подобных проблем и дали советы, как выйти из рецессии без последствий для своих сбережений.

Прошедшие кризисы позволяют использовать уже существующий опыт для преодоления последствий новой рецессии, которая может усилиться в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В новых условиях россиянам стоит рациональнее подходить к своим сбережениям, не тратя их на необязательные покупки. Кроме того, стоит воздержаться от импульсивных действий, которые можно было допускать в стабильной экономической ситуации.

Нет смысла пытаться переводить все свои рубли в доллары, как это делали россияне в девяностые, сообщил телеканалу 360 независимый аналитик Дмитрий Адамидов. Правильным решением будет оптимизация своих трат, временный отказ от намерений взять кредит и соблюдение спокойствия. Опыт России и ряда других стран доказывает, что совершенные в состоянии нервозности действия с финансами является рискованными.

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Автор: Яна Либерман
#россия #кризис #советы #коронавирус

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