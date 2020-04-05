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21:02   5 Апреля 2020
Политика

Кондратьев заявил о продлении карантина в Краснодарском крае

Кондратьев заявил о продлении карантина в Краснодарском крае

Карантин будет продлен еще на неделю, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев во время обращения к жителям.

Карантин был введен на Кубани с 31 марта на фоне пандемии коронавируса. Он подразумевал приостановку движения автотранспорта, кроме походов в аптеку и магазин. Губернатор региона Вениамин Кондратьев 5 апреля сказал, что карантин продлен еще на неделю, сообщают РИА Новости.

"У нас нет другого способа быть уверенными в стабилизации эпидемиологической обстановки в крае", - заявил политик.  

Кондратьев уверил в скором представлении мер экономической поддержки малого и среднего бизнеса. Он поблагодарил жителей за их понимание необходимости этих мер. Региональные власти будут выявлять инфицированных и заниматься их лечением. Следуя режиму карантина, распространение коронавирусной инфекции прекратится.

Губернатор подчеркнул, что допустить осложнения ситуации нельзя.

 

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Автор: Руслан Неглинный
#краснодарский край #кондратьев #коронавирус

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