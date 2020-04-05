Россия создает единую систему для идентификации людей, возвращающихся на родину

Российское министерство иностранных дел совместно с минкомсвязи создают единую систему для возвращающихся в страну россиян.

Решение об этом приняли по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве и рабочей группы Госсовета по противодействию распространения коронавируса. Ожидается, что система позволит исключить риски распространения COVID-19, в том числе в связи с возможными нарушениями режима карантина и самоизоляции после прибытия на родину.

Ранее глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев анонсировал создание системы, которая отслеживает людей, находящихся в контакте с теми, кто заражен коронавирусом. Программа будет работать на основе сведений от сотовых операторов, отслеживающих нахождение телефонов по геолокации.

Региональные власти должны предоставить в ведомство данные о тех, кто болеет коронавирусом и находится на самоизоляции после прибытия из других стран, указав номера их мобильных телефонов, а также адрес и дату госпитализации или дату с момента старта карантина.