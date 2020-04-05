Назван основной симптом коронавирусной инфекции

Повышенная температура тела чаще всего сигнализирует о коронавирусной инфекции, рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

Специалист заявил, что большинство пациентов указывают на то, что они просыпаются по ночам от лихорадки и в полном недоумении. После этого они ощущают дрожь и холод.

Харрис в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале подчеркнула, что этот симптом присутствует более чем у 90% пациентов. Специалист ВОЗ отметила, что температура тела у заболевших повышается выше 38 градусов. Также при заболевании могут наблюдаться чихание, кашель, слабость и головная боль.

Министерство здравоохранения России выпустило рекомендации для работодателей, согласно которым организации должны обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты на фоне коронавируса, говорится в пресс-службе ведомства. Всю актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф.