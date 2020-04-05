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20:32   5 Апреля 2020
Общество

Сотрудники Росгвардии и ГИБДД заступили на дежурство в Удмуртии

Сотрудники Росгвардии и ГИБДД заступили на дежурство в Удмуртии

Глава Удмуртии Семенов сообщил об организации семи контрольно-пропускных пунктов на въезд и выезд из региона.

Председатель правительства Республики Удмуртия Ярослав Семенов сообщил в социальной сети о том, что с 5 апреля в регионе заступают на дежурство сотрудники Росгвардии и ГИБДД. Свою службу представители закона будут нести на передвижных контрольно-пропускных пунктах республики.

Семенов сообщает, что контрольно-пропускные пункты будут установлены в семи направлениях въезда и выезда из республики и города Ижевска. Из них два пункта действуют в сторону Пермского края, один — в сторону Башкортостана. Еще два контрольно-пропускных пункта будут стоять на границе с Кировской областью, а оставшиеся два поста развернуты на границе с Татарстаном.

Такие меры были приняты главой субъекта РФ для предотвращения распространения коронавируса в регионе.

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Автор: Ирина Большунова
#гибдд #росгвардия #удмуртия

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