Песков призвал готовиться к глобальному экономическому кризису

Глобальный кризис в связи с последними событиями неизбежен, поэтому следует готовиться к самым разным сценариям. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Спровоцированный коронавирусом глобальный экономический кризис не пройдет бесследно, к нему нужно готовиться. Этот вызов потребует четкого плана действия и антикризисных мер со стороны большинства государств мира, уточнил глава пресс-службы Кремля.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, которая началась со вспышки пневмонии в китайском городе Ухань. Как выяснилось, возбудителем болезни стал новый тип коронавируса, неизвестный ранее.

На сегодняшний день в мире 1,2 миллиона инфицированных, более 65 тысяч человек скончались.