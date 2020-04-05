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Назван основной симптом коронавирусной инфекции
Байден предложил провести съезд однопартийцев в формате онлайн из-за коронавируса

Байден предложил провести съезд однопартийцев в формате онлайн из-за коронавируса

 Эксперты дали рекомендации по сохранению своих средств в период кризиса

Эксперты дали рекомендации по сохранению своих средств в период кризиса
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20:32   5 Апреля 2020
Политика

Песков призвал готовиться к глобальному экономическому кризису

Песков призвал готовиться к глобальному экономическому кризису

Глобальный кризис в связи с последними событиями неизбежен, поэтому следует готовиться к самым разным сценариям. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Спровоцированный коронавирусом глобальный экономический кризис не пройдет бесследно, к нему нужно готовиться. Этот вызов потребует четкого плана действия и антикризисных мер со стороны большинства государств мира, уточнил глава пресс-службы Кремля.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, которая началась со вспышки пневмонии в китайском городе Ухань. Как выяснилось, возбудителем болезни стал новый тип коронавируса, неизвестный ранее.

На сегодняшний день в мире 1,2 миллиона инфицированных, более 65 тысяч человек скончались.

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Автор: Кристина Мокроусова
#песков #глобальный кризис #коронавирус

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