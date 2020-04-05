Шаповалов назвал манипуляцией передачу военной базы США правительству Ирака

Коалиция США намеревается свернуть военную базу и передать ее правительству Ирака. Речь идет о базе "Аль-Хаббания", которая находится в провинции Анбар на западе страны.

Директор Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал это в беседе с Федеральным агентством новостей.

По его словам, такое было однажды, когда экс-президент США Барак Обама вывел войска из Ирака, а позже получил за это Нобелевскую премию. Однако выяснилось, что была выведена только часть войск, а другая часть осталась.

"Потом численность американских войск была увеличена. То есть, происходила обычная для Соединенных Штатов манипуляция общественным мнением", — сказал политолог.

Правительство Ирака вместе с базой также получило оборудование на сумму 3,5 млн долларов.

Нельзя быть уверенным в полном отказе американцев от присутствия в Ираке. Вашингтон сохранит влияние в той или иной степени, даже если это присутствие станет теневым, подытожил собеседник издания.