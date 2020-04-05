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20:21   5 Апреля 2020
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Канадский актер из сериала "Флеш" умер, не дожив до совершеннолетия

Канадский актер из сериала "Флеш" умер, не дожив до совершеннолетия

Известный актер Логан Уильямс скончался в Канаде в возрасте 16 лет. Юноша ушел из жизни за неделю до своего дня рождения.

Уильямс стал знаменитым благодаря работе в сериале "Флеш". Он сыграл в фильме роль молодого Барри Аллена, сообщает РИА Новости. Информацию о смерти юного артиста подтвердила его мать.

Широкому зрителю также известны роли Уильямса в сериалах "Сверхъестественное" и "Когда зовет сердце". Причина смерти молодого актера не называется. Дату и место прощания сообщат позже.

Во Франции умер известный актер Макс фон Сюдов. Шведский артист скончался в возрасте 90 лет. Макс фон Сюдов известен зрителям по сериалам "Игра престолов" и "Тюдоры".

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Автор: Кристина Мокроусова
#канада #уильямс #умер

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