Власти Москвы усилили помощь бездомным во время эпидемии COVID-19

Департамент социальной защиты населения Москвы выделил дополнительные денежные средства на покупку продовольственных комплектов для бездомных граждан из-за всеобщей самоизоляции на фоне коронавирусной инфекции.

Об этом со ссылкой на соответствующую публикацию на сайте мэра Москвы Сергея Собянина сообщают официальные представители пресс-службы правительства столицы. Как уточняется, департамент уже приступил к раздаче продовольственных комплектов бездомным. Получить их можно в центре социальной адаптации имени Глинки. Сотрудники центра измеряют температуру у всех, обратившихся за помощью. Помимо этого, соблюдаются и прочие меры профилактики, рекомендованные Минздравом и Роспотребнадзором.

Согласно данным, опубликованным оперативным штабом, в Москве зафиксировано почти 3900 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Вся достоверная и актуальная информация приводится на сайте стопкоронавирус.рф. Портал был запущен правительством 16 марта 2020 года.