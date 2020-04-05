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19:50   5 Апреля 2020
Общество

Крупенников пообещал, что российское общество приложит усилия для борьбы за социологов

Крупенников пообещал, что российское общество приложит усилия для борьбы за социологов

Граждане РФ и российские власти не должны забывать о плененных в Ливии социологах, заявил депутат Госдумы Владимир Крупенников.

Проблемы, которые на данный момент встали перед государством, не должны помешать борьбе за освобождение сотрудников Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Россия как великая страна, которая заботится о судьбе всех своих граждан, должна спасти социологов, несмотря на сложившуюся в мире неблагоприятную ситуацию с коронавирусом, заявил парламентарий Владимир Крупенников. 

"Я думаю, за всеми огромными проблемами, которые накрыли весь мир и нашу огромную страну, мы тем не менее не должны забывать о наших гражданах, которые находятся в еще более тяжелом положении", — отметил депутат. 

Как сообщает Федеральное агентство новостей, в конце апреля состоится премьера кинокартины в поддержку российских социологов, которые заключены в неофициальной тюрьме "Митига". Россияне были похищены бандформированиями так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Фильм "Шугалей" расскажет зрителям о гражданах РФ, оказавшихся в сложном положении на территории другой страны. 

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Автор: Руслан Неглинный
#фильм #социологи #фзнц

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