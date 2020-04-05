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19:34   5 Апреля 2020
Политика

Радикалы ПНС Ливии похищают журналистов

Радикалы ПНС Ливии похищают журналистов

Вооруженные боевики, подконтрольные нелегитимному Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, в очередной раз похитили журналиста, сообщается в Twitter-аккаунте, лояльном Ливийской национальной армии (ЛНА).

Источники в соцсетях пишут, что триполийские бандформирования, подчиняющиеся главе ПНС Ливии Файезу Сарраджу, взяли в плен директора "Радио Кастельверде", журналиста Мухаммада Саида Гувайля. Причины "задержания" боевиками корреспондента остаются неизвестными. Помимо того, о его местоположении также не сообщается ничего.

Ранее вооруженные боевики похитили социологов из России Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые являются сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ). С мая прошлого года их удерживают в плену в неофициальной тюрьме "Митига", где подвергают пыткам и психологическому давлению.

Уже в этом месяце в Сети ожидается премьера фильма "Шугалей", основанного на реальных событиях. Кинолента расскажет о деятельности россиян в Ливии, а также о том, за что социологов незаконно поместили в тюрьму, не предъявив никаких обвинений.

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Автор: Юлия Яковлева
#ливия #похищение #пнс

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