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19:17   5 Апреля 2020
Экономика

Аналитики McKinsey прогнозируют обвал мировой экономики в случае ослабления Китая

Аналитики McKinsey прогнозируют обвал мировой экономики в случае ослабления Китая

Ситуация в мировой экономике после пандемии COVID-19 будет сильно зависеть от скорости восстановления Китая, считают аналитики агентства McKinsey. Не исключено, что общемировой спад будет сравним с последствиями Второй мировой войны.

Мировая экономика сегодня напрямую связана со способностью Китая быстро восстановить мощности после пандемии коронавирусной инфекции. От интенсивности действий Пекина зависит, по какому из двух сценариев, пессимистическому или оптимистическому, пойдет весь остальной мир. 

Аналитики прогнозируют экономический спад по всему миру - он может достигать значений, которые в последний раз фиксировались в период Второй мировой войны. За резким обвалом наступит период столь же резкого восстановления. 

Если Китай не сможет восстановиться оперативно, а остальные государства не остановят распространение пандемии на своей территории, то мировую экономику ждет полный крах - она окажется буквально погребена под руинами банков и закрывшихся производств. Самый сильный шок ждет страны Запада, в первую очередь США и Европу.

 

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Автор: Руслан Неглинный
#евросоюз #сша #китай #кризис #коронавирус

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