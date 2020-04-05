Клинцевич назвал идеологической агрессией распространение фейков о коронавирусе

Ранее издания "Радио Свобода", "Медуза", "МБХ-медиа" и "Настоящее время" опубликовали недостоверную информацию о сервисе "Социальный мониторинг", который призван помочь жителям Москвы получать всю необходимую информацию о соблюдении карантина.

Комиссия Госдумы начала изучать публикации этих СМИ на факт наличия в них фейков о ситуации вокруг эпидемии COVID-19 в России.

В интервью журналистам издания iReactor член Совета Федерации Франц Клинцевич отметил, что сейчас самая подходящая ситуация для либеральных СМИ, чтобы распространять недостоверную информацию против правительства.

"Расшатать наше общество — важнейшая задача для таких СМИ, ведь они находятся на службе у Запада. Они финансируются американскими спецслужбами. Это идеологическая агрессия", — заявил Клинцевич.

В настоящее время в России зафиксировано 5 389 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Вся актуальная и достоверная информация приводится на сайте стопкоронавирус.рф.