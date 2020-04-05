Очевидец взрыва в Орехово-Зуеве рассказал о спасении подростка

Житель Орехово-Зуева Игорь Левин рассказал о том, как спас подростка после взрыва в жилом доме, который произошел 4 апреля.

Мужчина сообщил, что вышел на балкон в тот момент, когда в доме прогремел взрыв. Он выбежал на улицу и увидел там мальчика, повисшего на третьем этаже. Собеседник телеканала "360" рассказал, что он залез на обломок бетонной плиты и вытащил подростка за руку. По словам Левина, остальные люди, вероятно, находившиеся в шоковом состоянии, бездействовали.

Игорь после спасения подростка уехал с семьей на дачу. Он хотел навестить спасенного, однако к этому времени мальчика уже перевели в другую больницу.

Взрыв бытового газа в жилом многоэтажном доме в Орехово-Зуеве привел к обрушению части подъезда. Трагическое происшествие унесло жизни трех человек, девять пострадали.