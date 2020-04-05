Шведский телеканал опроверг слова министра об атаке "российских троллей"

Атаку на официальный аккаунт премьер-министра Швеции совершили местные активисты из движения "Излучение Wi-Fi опасно для здоровья. Остановить 5G".

Министр энергетики и IT-технологий Швеции Андерс Игеман заявил о сетевой атаке на его пост в Facebook в конце прошлого года. Информация, на которую была совершена "атака", была о введении на территории страны сети 5G.

Чиновники, разбиравшиеся с этим делом, обнаружили во вмешательстве "русский след". И сам Игеман вскоре заявил, что у РФ есть своя заинтересованность в вопросе внедрения новых сетей в Швеции.

Для того чтобы полностью разобраться в вопросе, к делу подключились журналисты телеканала SVT, которые занялись изучением комментариев в соцсети. В итоге выяснилось, что вся "атака" исходила от шведских активистов, которые активно боролись против излучения Wi-Fi и призывали остановить внедрение 5G-сетей.

Так, корреспонденты раскрыли личность одного из "русских троллей". Катарина Холбринк, пожилая жительница Стокгольма, является "бабушкой, которая боится излучения", как она пишет о себе. Она призывала общественность оставлять комментарии под постом министра.

Российское консульство ранее сообщало, что готово к сотрудничеству со Швецией, особенно с теми сотрудниками, кто не собирается заниматься поисками "русских троллей".