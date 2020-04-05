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Студенты обязаны посмотреть фильм "Шугалей" — Милонов

Студенты обязаны посмотреть фильм "Шугалей" — Милонов

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18:19   5 Апреля 2020
Политика

Студенты обязаны посмотреть фильм "Шугалей" — Милонов

Студенты обязаны посмотреть фильм "Шугалей" — Милонов

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов считает, что фильм "Шугалей", который должен выйти в апреле, необходимо посмотреть всем.

Фильм посвящен судьбе социолога Максима Шугалея, которого вместе с коллегой Самером Суэйфаном похитили террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Милонов отметил, что этот фильм расскажет о международном беспределе, его обязательно нужно посмотреть всем, особенно студентам. Депутат советует его посмотреть будущим госслужащим, политологам или тем, кто будет связан с общественной деятельностью. Об этом сообщает ФАН.

"Я думаю, что, посмотрев это кино, многие из них переосмыслят пропаганду таких врагов страны, как Навальный и его приспешники", — добавил Милонов.

Российские социологи Шугалей и Суэйфан отправились в Ливию в 2019 году. Целью поездки было общение с местными чиновниками, политиками, лидерами мнения и простыми гражданами страны в рамках социологических исследований. Их захватили члены бандитской группировки RADA и посадили в незаконную тюрьму "Митига".

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Автор: Илья Романович
#милонов #фильм #Шугалей

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