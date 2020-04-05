РЖД ограничит сообщение с Калининградом через Литву и Белоруссию

Движение железнодорожных составов, которые следуют транзитом по территории Литвы и Белоруссии в Калининград, отменят с 6 апреля, рассказали в РЖД.

Согласно предоставленной холдингом информации, это касается поезда №30/29 Калининград — Москва: отправлением из Калининграда — с 6 апреля и из Москвы — с 7 апреля, а также поезда №80/79 Калининград — Санкт-Петербург: отправлением из Калининграда — с 7 апреля и из Санкт-Петербурга — с 9 апреля.

Также известно, что график курсирования поезда №30 Калининград — Москва, который 5 апреля отправится в столицу из Калининграда, будет изменен. В понедельник из Минска поезд отправится уже по другому расписанию в 04:35 и 6 апреля прибудет в Москву в 15:23.

Руководство РЖД накануне внесло коррективы в движение "Сапсанов". С 7 апреля количество курсирующих поездов будет сокращено на фоне коронавируса.

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