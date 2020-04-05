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Студенты обязаны посмотреть фильм "Шугалей" — Милонов

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 Госдума ждет от ПНС Ливии ответа после премьеры фильма "Шугалей"

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17:32   5 Апреля 2020
Политика

Госдума ждет от ПНС Ливии ответа после премьеры фильма "Шугалей"

Госдума ждет от ПНС Ливии ответа после премьеры фильма "Шугалей"

Премьера отечественного фильма "Шугалей" состоится в апреле. Картина рассказывает о российских социологах Фонда защиты национальных ценностей Максиме Шугалее и Самере Суэйфане, которых незаконно и безо всяких причин удерживают в Ливии почти год.

Российские социологи, удерживаемые в "Митиге" с мая прошлого года, заслуживают того, чтобы о них сняли фильм. Об этом заявил в беседе с журналистами Федерального агентства новостей депутат Государственной думы Сергей Вострецов. 

"Я надеюсь, что когда-нибудь в Ливию придет мир и ребята вернуться домой. А тот факт, что этот фильм увидят и за рубежом, возможно, даст толчок для тех стран, которые сегодня взаимодействуют с режимом ПНС Ливии", — отметил Вострецов.

Картина "Шугалей" основана на реальных событиях, которые происходят в Ливии в наши дни. Российские ученые отправляются в Триполи по официальному приглашению, где планируют работать над исследованиями, итоги которых могут навредить имиджу так называемого Правительства национального согласия Ливии. Боевики, подконтрольные ПНС Ливии, похищают российских ученых и удерживают их в неофициальной тюрьме "Митига", где социологи подвергаются пыткам и издевательствам.  

Шугалей и Суэйфан были похищены членами бандформирования RADA, которое входит в "МВД" так называемого Правительства национального согласия Файеза Сарраджа. Социологам до сих пор не предъявили обвинений.

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Автор: Кристина Мокроусова
#ливия #вострецов #Шугалей

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