ЛНА Хафтара продолжает отбиваться от ударов ПНС Ливии из Мисураты

Солдатам Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара удается противостоять террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, сбивая беспилотники, переброшенные из Турции.

Силы ПВО ЛНА сбили три турецких БПЛА на востоке Миусраты, на направлении Абу Курайн и в окрестностях Аль-Вишки. Дроны пытались атаковать позиции ЛНА и их контрольно-пропускные пункты в воинских частях.

More captured #GNA Chadian mercenaries today by the lions of the Libyan army #LNA .#Tripoli The African mercenaries are under the command of Osama al-Juwaili It is clear in various front lines for every libyan militia fighter there is 4 non Libyan mercenaries. pic.twitter.com/1NSiF1R3Rs — M.LNA (@LNA2019M) April 4, 2020

В аккаунте подразделения ЛНА "Хумат Абу Салим" в Twitter появился пост, что турецкие захватчики и сирийские наемники проиграли войну в Сирии, поэтому теперь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган помогает им сбежать и отправляет их в Ливию вместе с оружием и боеприпасами.

"Они не борются за благополучие своей страны и не защищают своих граждан. Они — дешевые наемники, им не сломить волю ливийского народа. Мы — ливийцы, защитники Абу Салима, и мы будем защищать нашу землю", — указано в сообщении подразделения ЛНА.

Также официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари заявил, что грузовой борт, вылетевший из Стамбула, не смог приземлиться в Ливии, так как воздушное пространство закрыто.