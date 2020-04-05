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16:57   5 Апреля 2020
Политика

ЛНА Хафтара продолжает отбиваться от ударов ПНС Ливии из Мисураты

ЛНА Хафтара продолжает отбиваться от ударов ПНС Ливии из Мисураты

Солдатам Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара удается противостоять террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, сбивая беспилотники, переброшенные из Турции.

Силы ПВО ЛНА сбили три турецких БПЛА на востоке Миусраты, на направлении Абу Курайн и в окрестностях Аль-Вишки. Дроны пытались атаковать позиции ЛНА и их контрольно-пропускные пункты в воинских частях.

В аккаунте подразделения ЛНА "Хумат Абу Салим" в Twitter появился пост, что турецкие захватчики и сирийские наемники проиграли войну в Сирии, поэтому теперь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган помогает им сбежать и отправляет их в Ливию вместе с оружием и боеприпасами.

"Они не борются за благополучие своей страны и не защищают своих граждан. Они — дешевые наемники, им не сломить волю ливийского народа. Мы — ливийцы, защитники Абу Салима, и мы будем защищать нашу землю",  — указано в сообщении подразделения ЛНА.

Также официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари заявил, что грузовой борт, вылетевший из Стамбула, не смог приземлиться в Ливии, так как воздушное пространство закрыто.

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Автор: Кристина Мокроусова
#турция #лна #пнс ливии

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