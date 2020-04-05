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16:56   5 Апреля 2020
Общество

Аудитория поймала Соболь на подтасовке "доказательств" против RT

Аудитория поймала Соболь на подтасовке "доказательств" против RT

Сотрудница признанного иноагентом в РФ "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь прибегнула к грубому манипулированию фактами при создании очередного фейкового расследования о телеканале RT.

В ролике, опубликованном в четверг, 2 апреля, юрист утверждает, что руководство СМИ якобы прибегает к услугам сайтов для взрослых, чтобы накрутить количество просмотров. Однако заявление сторонницы блогера Алексея Навального так и не нашло подтверждения, потому что владельцы порталов с "клубничкой" никогда не размещали на своих ресурсах рекламу RT.

Кроме того, Соболь призвала интернет-зрителей обратить внимание на количество просмотров под видеоматериалами российского СМИ на YouTube. При этом она сравнила показатели информационного канала с детищем блогера, что также ставит под сомнение объективность "оппозиционерки". 

Также Соболь не смогла подтвердить систематичность "накрутки" со стороны RT. Она продемонстрировала лишь удачный для себя пример, чтобы на основании него сделать выводы о деятельности всего канала, передает Федеральное агентство новостей

В конце "расследования" юрист и вовсе запуталась в том, что уже говорила. По ее словам, RT закупает массу однотипных комментариев под роликами. Однако до этого Соболь утверждала, что активности под материалами СМИ на YouTube нет. Таким образом, все три аргумента сторонницы Навального спотыкаются о логику и на выходе превращаются в грубые ошибки.   

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Автор: Ирина Большунова
#расследование #фейк #фбк #rt #соболь

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