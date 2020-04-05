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16:55   5 Апреля 2020
Общество

Власти Подмосковья назвали условия пользования личным автомобилем на фоне COVID-19

Власти Подмосковья назвали условия пользования личным автомобилем на фоне COVID-19

Пользоваться личным автомобилем можно только для поездок в ближайший продуктовый магазин или аптеку. Такое распоряжение власти Подмосковья издали в связи с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

Жителям Московской области не разрешается покидать свои квартиры без острой необходимости. Веской причиной для выхода на улицу может считаться только поход за лекарствами или за продуктами в ближайший магазин, говорится в постановлении на портале правительства Московской области.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин временно запретил выходить на улицу жителям столицы без специального пропуска. Акутальную информацию о течении коронавируса в России можно получить на сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Яна Либерман
#подмосковье #карантин #самоизоляция

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