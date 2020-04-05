Власти Подмосковья назвали условия пользования личным автомобилем на фоне COVID-19

Пользоваться личным автомобилем можно только для поездок в ближайший продуктовый магазин или аптеку. Такое распоряжение власти Подмосковья издали в связи с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

Жителям Московской области не разрешается покидать свои квартиры без острой необходимости. Веской причиной для выхода на улицу может считаться только поход за лекарствами или за продуктами в ближайший магазин, говорится в постановлении на портале правительства Московской области.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин временно запретил выходить на улицу жителям столицы без специального пропуска. Акутальную информацию о течении коронавируса в России можно получить на сайте стопкоронавирус.рф.