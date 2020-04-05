Макаренко: Facebook создали спецслужбы для пропаганды западных вбросов среди россиян

Административное дело завели на жителя Краснотурьинска за распространение недостоверной информации о коронавирусе в Instagram. Распространение фейков о COVID-19 нужно пресекать очень жестко, уверен общественный деятель Эрнест Макаренко.

Глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева ранее записала видео, в котором безосновательно заявляла о нехватке средств защиты для медработников, а также уверяла, что правительство преуменьшает количество зараженных COVID-19 россиян.

"Понятно, что большинство таких провокаций — это попытки расшатать психику людей и ситуацию в стране", — сказал блогер в беседе с "Народными новостями".

Все подобные публикации нужно удалять, настаивает Макаренко. При этом он напомнил, что Instagram — это площадка компании Facebook, владельцами которой являются американские спецслужбы. В случае необходимости нужно вообще запретить деятельность этих соцсетей на территории РФ, заключил собеседник издания.

Коронавирус в России диагностировали у 5,3 тысячи человек. Актуальную информацию о течении коронавирусной инфекции в РФ можно получить на правительственном портале стопкоронавирус.рф.