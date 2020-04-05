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Почему в РФ стали массово «дезинфицировать» квартиры и делать «прививки» от коронавируса

Почему в РФ стали массово «дезинфицировать» квартиры и делать «прививки» от коронавируса

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17:06   5 Апреля 2020
Россия

Почему в РФ стали массово «дезинфицировать» квартиры и делать «прививки» от коронавируса

Почему в РФ стали массово «дезинфицировать» квартиры и делать «прививки» от коронавируса

Вам звонят в дверь врачи: предлагают сделать прививку или купить «лекарство» от нового коронавируса. Не ведитесь – это промыслы мошенников. «Политика Сегодня» собрала в подборке схемы, которыми орудуют российские аферисты в условиях пандемии.

«Дезинфекция» с доставкой на дом

В Москве и других городах в подъездах появились объявления. Якобы в связи со вспышкой инфекции в ближайшие 10 дней будет проводиться дезинфекция квартир и лестничных клеток. Обнаружили вирусные листовки и в Дмитровском районе столицы. Там москвичи уже пожаловались на обходы «дезинфекторов».

Петербургские власти тоже предупредили население об аферистах и настоятельно не рекомендовали открывать незнакомым людям двери. Так, в квартиру могут попасть воры. В региональном комитете по вопросам законности, безопасности и правопорядка пояснили, что никакие службы не проводят поквартирного обхода граждан в связи с пандемией COVID-19. А всю актуальную информацию можно получить по телефону диспетчерской службы.

В России появились новые виды мошенничества из-за коронавируса

Вакцины нет, а «прививка» есть

Тюменцам «врачи» местной клинической больницы предложили сделать прививку от нового коронавируса. Как они ее разработали, не рассказали даже ВОЗ. Конечно, эта вакцина – лишь пустышка в руках мошенников.

Пока жалобы поступили от двух девушек. Одна из них живет в Заречном районе города, а вторая в районе улиц Харьковской и Холодильной.

«Вечером мне позвонили в дверь и представились сотрудниками областной клинической больницы. Я им не открыла. Они через двери сказали, что по приказу ставят прививки от коронавируса всем жителям Тюмени. Ясное дело, что это были не врачи, а какие-то мошенники»,  — сообщила одна из жительниц Тюмени.

Напомним, что настоящую вакцину стоит ждать не раньше, чем через 11 месяцев.

В России появились новые виды мошенничества из-за коронавируса

«Пожертвуйте на разработку прививки»

Злоумышленники могут представится и участниками благотворительных организаций, которые борются с распространением COVID-19. Обычно они просят вас пожертвовать деньги на разработку вакцины. Легко догадаться, что вырученные таким образом средства до медиков не дойдут.

Если же вы хотите помочь вирусологам и фармакологам, то лучше отправить пожертвование через официальный сайт организации, а не третьих лиц.

Без маски и денег

Ненадежных продавцов и «бизнесменов», резко повысивших цены на ликвидный товар, уже удалили с маркетплейсов «Юла» и «Авито». Но в интернете сайтов-ловушек по-прежнему много.

Мошенники создают порталы для продажи масок, респираторов, термометров. Есть и предложения экспресс-тестов и новейших лекарств от коронавируса. Разумеется, это может быть настоящий медикамент. Но насколько он эффективен в борьбе с COVID-19 – вопрос, поскольку лекарства от инфекции фармакологи пока не изобрели.

Так, мошенники просят внести предоплату за покупки, а как только получают деньги — исчезают.  

В России появились новые виды мошенничества из-за коронавируса

«Штраф» за нарушение карантина

Как сообщает сайт стопкоронавирус.рф, были зафиксированы случаи, когда мошенники переодевались в форму сотрудников правоохранительных органов, а затем «штрафовали» выходивших на улицу россиян. В случае нарушения режима самоизоляции настоящие дежурные предъявляют служебное удостоверение и составляют протокол.

По данным на 5 апреля, в России зарегистрировано 5 389 случая заражения COVID-19. Выздоровевших – 355. Более 40 россиян стали жертвами нового коронавируса.

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #мошенничество #общество #коронавирус

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