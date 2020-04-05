Бывший премьер-министр Ливии скончался от коронавируса

Жертвой нового типа пневмонии стал бывший премьер-министр Переходного национального совета Ливии Махмуд Джибриль, сообщает ливийский телеканал "аль-Аравия".

Политик скончался в Египте на 68-м году жизни. Джибриль находился на аппарате искусственной вентиляции легких с 27 марта. Политик занимал должность премьер-министра Переходного национального совета Ливии с 23 марта по 23 октября 2011 года.

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