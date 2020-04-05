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Путин выразил признательность специалистам НИИ Забабахина за развитие атомной отрасли
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16:22   5 Апреля 2020
Весь мир

Бывший премьер-министр Ливии скончался от коронавируса

Бывший премьер-министр Ливии скончался от коронавируса

Жертвой нового типа пневмонии стал бывший премьер-министр Переходного национального совета Ливии Махмуд Джибриль, сообщает ливийский телеканал "аль-Аравия".

Политик скончался в Египте на 68-м году жизни. Джибриль находился на аппарате искусственной вентиляции легких с 27 марта. Политик занимал должность премьер-министра Переходного национального совета Ливии с 23 марта по 23 октября 2011 года.Бывший премьер-министр Ливии скончался от коронавируса

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Всего 5,3 тысячи случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в РФ. Подробнее о коронавирусе в России можно узнать на сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Руслан Неглинный
#ливия #министр #коронавирус

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