Путин выразил признательность специалистам НИИ Забабахина за развитие атомной отрасли

Труд нескольких поколений специалистов различных направлений был по достоинству оценен президентом РФ Владимиром Путиным. Он выразил свою признательность специалистам за их незаменимый вклад в развитие атомной отрасли.

Коллектив и ветераны Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Е. И. Забабахина отпраздновали 65-летие центра, сообщает ТАСС.

"За минувшие годы легендарный РФЯЦ - ВНИИТФ имени академика Е. И. Забабахина внес огромный вклад в становление и развитие отечественной атомной отрасли", — подчеркивает президент в своей речи.

Новшества в части конструкторских решений в ядерно-энергетическом комплексе, идеи для модернизации в части создания передовых образцов вооружения — все это было тепло отмечено президентом РФ, который поблагодарил специалистов за долгие годы успешной работы, а также воздал должное не менее важной работе предыдущих поколений.