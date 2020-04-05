Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Зыков рассказал о планах Минсвязи РФ по работе в Сети на фоне эпидемии COVID-19

Зыков рассказал о планах Минсвязи РФ по работе в Сети на фоне эпидемии COVID-19

 Запад ведет инфовойну с Россией, пока мир страдает от пандемии

Запад ведет инфовойну с Россией, пока мир страдает от пандемии
Путин выразил признательность специалистам НИИ Забабахина за развитие атомной отрасли

Путин выразил признательность специалистам НИИ Забабахина за развитие атомной отрасли

 Мишустин поручил проработать целесообразность вывоза россиян из Китая в РФ

Мишустин поручил проработать целесообразность вывоза россиян из Китая в РФ
Как белорусский «Слуцк» обрел мировую известность с помощью девушек легкого поведения

Как белорусский «Слуцк» обрел мировую известность с помощью девушек легкого поведения

 Зараженные коронавирусом уханьские кошки не помогут изобрести вакцину от COVID-19

Зараженные коронавирусом уханьские кошки не помогут изобрести вакцину от COVID-19
Зыков рассказал о планах Минсвязи РФ по работе в Сети на фоне эпидемии COVID-19

Зыков рассказал о планах Минсвязи РФ по работе в Сети на фоне эпидемии COVID-19

 Запад ведет инфовойну с Россией, пока мир страдает от пандемии

Запад ведет инфовойну с Россией, пока мир страдает от пандемии
Путин выразил признательность специалистам НИИ Забабахина за развитие атомной отрасли

Путин выразил признательность специалистам НИИ Забабахина за развитие атомной отрасли

 Мишустин поручил проработать целесообразность вывоза россиян из Китая в РФ

Мишустин поручил проработать целесообразность вывоза россиян из Китая в РФ
Как белорусский «Слуцк» обрел мировую известность с помощью девушек легкого поведения

Как белорусский «Слуцк» обрел мировую известность с помощью девушек легкого поведения

 Зараженные коронавирусом уханьские кошки не помогут изобрести вакцину от COVID-19

Зараженные коронавирусом уханьские кошки не помогут изобрести вакцину от COVID-19
15:29   5 Апреля 2020
Общество

Зыков рассказал о планах Минсвязи РФ по работе в Сети на фоне эпидемии COVID-19

Зыков рассказал о планах Минсвязи РФ по работе в Сети на фоне эпидемии COVID-19

Ситуация с эпидемий COVID-19 в РФ станет испытанием для российской инфраструктуры в Сети, считает директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

До 30 апреля некоторым предприятиям в стране придется организовать деятельность своих сотрудников на удаленной основе. В связи с этим поток важной информации, проходящей через интернет, возрастет, передает ФБА "Экономика сегодня"

Сетевой отрасли необходимо быть готовой к увеличению уровня нагрузки на инфраструктуру, заявил эксперт Владимир Зыков. 

По его словам, Министерство связи РФ может обратиться к операторам с просьбой по сжиманию имеющихся форматов до приемлемого значения. Помимо людей на "удаленке", в интернете возросло число людей, которые просто сидят на карантине. 

"Никто раньше даже не задумывался о возможности пандемии, и что она может так сказаться на всем, включая и российский интернет, когда люди будут вынуждены перенести свою работу из офиса на дом", — отметил специалист. 

В сложившейся ситуации важно сделать правильный вывод, который позволит справиться с похожей проблемой в будущем, заявил Зыков. Поэтому российским сервисам и компаниям предстоит проделать огромную работу по взаимодействию в Сети на фоне пандемии COVID-19.   

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#россия #сеть #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...