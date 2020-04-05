Зыков рассказал о планах Минсвязи РФ по работе в Сети на фоне эпидемии COVID-19

Ситуация с эпидемий COVID-19 в РФ станет испытанием для российской инфраструктуры в Сети, считает директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

До 30 апреля некоторым предприятиям в стране придется организовать деятельность своих сотрудников на удаленной основе. В связи с этим поток важной информации, проходящей через интернет, возрастет, передает ФБА "Экономика сегодня".

Сетевой отрасли необходимо быть готовой к увеличению уровня нагрузки на инфраструктуру, заявил эксперт Владимир Зыков.

По его словам, Министерство связи РФ может обратиться к операторам с просьбой по сжиманию имеющихся форматов до приемлемого значения. Помимо людей на "удаленке", в интернете возросло число людей, которые просто сидят на карантине.

"Никто раньше даже не задумывался о возможности пандемии, и что она может так сказаться на всем, включая и российский интернет, когда люди будут вынуждены перенести свою работу из офиса на дом", — отметил специалист.

В сложившейся ситуации важно сделать правильный вывод, который позволит справиться с похожей проблемой в будущем, заявил Зыков. Поэтому российским сервисам и компаниям предстоит проделать огромную работу по взаимодействию в Сети на фоне пандемии COVID-19.