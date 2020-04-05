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15:21   5 Апреля 2020
Общество

Запад ведет инфовойну с Россией, пока мир страдает от пандемии

Запад ведет инфовойну с Россией, пока мир страдает от пандемии

Пандемия коронавирусной инфекции стала новым поводом для провокаций в адрес России со стороны Запада. Попытки обвинить РФ в дезинформации на фоне COVID-19 прокомментировал координатор движения "Донбасс за Евразийский союз" Антон Бредихин.

Высокопоставленные лица разных стран обвиняют Россию в дезинформации о коронавирусе, а некоторые источники безосновательно приписывают РФ создание COVID-19 в своих лабораториях, рассказал Бредихин в беседе с ФАН. При этом западные страны умалчивают о помощи российских специалистов США, Сербии и Италии, где сейчас сложилась особенно сложная ситуация на фоне коронавируса. Подобные инфоатаки можно было наблюдать, когда Россия стала помогать Сирии в борьбе с терроризмом, напомнил собеседник агентства. По его мнению, Запад просто боится создания некоторого союза, в который войдут Германия, Италия, Россия, Австрия и Белоруссия. Чтобы воспрепятствовать успешному сотрудничеству РФ с другими странами, Запад продолжает инфовойну в отношении нашей страны, заключил Бредихин.

Коронавирус в РФ подтвердили у 5,3 тысячи человек. Актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в РФ можно получить на сайте стопкоронавирус.рф.

 

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Автор: Василий Пименов
#коронавирус

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