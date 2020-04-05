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15:04   5 Апреля 2020
Общество

Фильм "Шугалей" расскажет всю правду о незаконно похищенных ученых в Ливии

Фильм "Шугалей" расскажет всю правду о незаконно похищенных ученых в Ливии

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич поделился информацией о выходе фильма "Шугалей".

Фильм посвящен судьбе социолога Максима Шугалея, которого вместе с коллегой Самером Суэйфаном похитили террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом сообщает ФАН.

В своем Telegram-канале Малькевич напомнил, что Шугалей находится в тюрьме в Триполи, он заложник местных банд. С помощью Шугалея они намерены оказывать давление на РФ. Журналист отметил, что на данный момент завершаются съемки фильма "Шугалей". Он рассказывает о том, как и над чем работали русские в Ливии и как теперь расплачиваются за знание всей правды.

Мировая премьера "Шугалей" состоится в ближайшее время. Основной целью этого фильма является привлечение внимания правительства РФ и международных правозащитных институтов к судьбе граждан страны, попавших в сложную ситуацию в Ливии.

Напомним, российские социологи Шугалей и Суэйфан отправились в Ливию по визам в начале 2019 года. Целью поездки было общение с местными чиновниками, политиками, лидерами мнения и простыми гражданами страны в рамках социологических исследований. Их захватили члены бандитской группировки RADA и посадили в тюрьму "Митига".

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #фильм #Шугалей

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