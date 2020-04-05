Издание Rep.ru и Медиагруппа "Патриот" сообщили о начале сотрудничества

Медиагруппа "Патриот" и карельское издание Rep.ru объявили о начале сотрудничества. Издания планируют обмениваться контентом и совместными усилиями распространять объективную информацию о событиях в России и мире.

Издание Rep.ru | Реальные Истории существует с 1997 года. За прошедшие годы оно заслужило авторитет читателей, став одним из самых известных медиа Карелии. Теперь Rep.ru и Медиагруппа "Патриот" объявили о начале совместной работы, об этом сообщается на официальном сайте Медиагруппы.

Сегодня пользователей окружает большое количество информации, разобраться в которой бывает непросто. Люди должны знать правду, сообщил руководитель издательского дома "Карельская губерния" Иван Гусев. Совместными усилиями проекты будут распространять объективную информацию о мире и событиях на территории России.

Контент Rep.ru разнообразен - на страницах медиа публикуются актуальные новости и развлекательные материалы. В рамках соглашения издание будет обмениваться с Медиагруппой "Патриот" контентом.