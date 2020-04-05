Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Зыков рассказал о планах Минсвязи РФ по работе в Сети на фоне эпидемии COVID-19

Зыков рассказал о планах Минсвязи РФ по работе в Сети на фоне эпидемии COVID-19

 Запад ведет инфовойну с Россией, пока мир страдает от пандемии

Запад ведет инфовойну с Россией, пока мир страдает от пандемии
Путин выразил признательность специалистам НИИ Забабахина за развитие атомной отрасли

Путин выразил признательность специалистам НИИ Забабахина за развитие атомной отрасли

 Мишустин поручил проработать целесообразность вывоза россиян из Китая в РФ

Мишустин поручил проработать целесообразность вывоза россиян из Китая в РФ
Как белорусский «Слуцк» обрел мировую известность с помощью девушек легкого поведения

Как белорусский «Слуцк» обрел мировую известность с помощью девушек легкого поведения

 Зараженные коронавирусом уханьские кошки не помогут изобрести вакцину от COVID-19

Зараженные коронавирусом уханьские кошки не помогут изобрести вакцину от COVID-19
Зыков рассказал о планах Минсвязи РФ по работе в Сети на фоне эпидемии COVID-19

Зыков рассказал о планах Минсвязи РФ по работе в Сети на фоне эпидемии COVID-19

 Запад ведет инфовойну с Россией, пока мир страдает от пандемии

Запад ведет инфовойну с Россией, пока мир страдает от пандемии
Путин выразил признательность специалистам НИИ Забабахина за развитие атомной отрасли

Путин выразил признательность специалистам НИИ Забабахина за развитие атомной отрасли

 Мишустин поручил проработать целесообразность вывоза россиян из Китая в РФ

Мишустин поручил проработать целесообразность вывоза россиян из Китая в РФ
Как белорусский «Слуцк» обрел мировую известность с помощью девушек легкого поведения

Как белорусский «Слуцк» обрел мировую известность с помощью девушек легкого поведения

 Зараженные коронавирусом уханьские кошки не помогут изобрести вакцину от COVID-19

Зараженные коронавирусом уханьские кошки не помогут изобрести вакцину от COVID-19
14:26   5 Апреля 2020
Политика

Мишустин поручил проработать целесообразность вывоза россиян из Китая в РФ

Мишустин поручил проработать целесообразность вывоза россиян из Китая в РФ

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поручил Министерству транспорта и внешнеполитическому ведомству Российской Федерации проработать с властями Китая целесообразность вывоза из КНР граждан РФ воздушным транспортом.

Министерство связи РФ, а также МИД РФ также ранее получили распоряжение создать единую информационную систему по идентификации россиян, возвращающихся на родину из других стран. Система позволит исключить риски распространения коронавируса при возможных нарушениях режима карантина и самоизоляции. 

Отметим, на сегодняшний день в России число зараженных коронавирусом достигло 5389 человек. 45 человек умерли, 255 вылечились. 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#россия #китай #мишустин #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...