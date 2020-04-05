Мишустин поручил проработать целесообразность вывоза россиян из Китая в РФ

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поручил Министерству транспорта и внешнеполитическому ведомству Российской Федерации проработать с властями Китая целесообразность вывоза из КНР граждан РФ воздушным транспортом.

Министерство связи РФ, а также МИД РФ также ранее получили распоряжение создать единую информационную систему по идентификации россиян, возвращающихся на родину из других стран. Система позволит исключить риски распространения коронавируса при возможных нарушениях режима карантина и самоизоляции.

Отметим, на сегодняшний день в России число зараженных коронавирусом достигло 5389 человек. 45 человек умерли, 255 вылечились.