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14:15   5 Апреля 2020
Общество

Коммунисты сажают коронавирус вместо клубники в Совхозе им. Ленина

Коммунисты сажают коронавирус вместо клубники в Совхозе им. Ленина

Представители парии КПРФ игнорируют соблюдение режима самоизоляции, превращая свое московское отделение в очаг коронавирусной инфекции.

Требования российских властей не соблюдала заместитель директора по растениеводству Совхоза имени Ленина Зоя Целыковская, которая теперь находится в больнице в Коммунарке. Вернувшись из Испании, она не стала соблюдать двухнедельный карантин, а ходила на работу, на встречи с коллегами и даже поприсутствовала на массовом собрании.

Заместитель директора по животноводству Совхоза имени Ленина Данила Козлов решил взять пример со своей коллеги. Он успел провести отпуск в Испании, а затем отправился с супругой в Таиланд. Из-за пандемии коронавируса стоило бы остаться на самоизоляции, но Козлов активно прогуливался по улицам и ездил на шашлыки. Он так же, как и Целыковская, успел увидеться с коллегами, которые теперь в панике ожидают результатов теста на коронавирус. Безответственное поведение представителей партии показывает их отношение не только к российским властям, но и к гражданам.

При этом генеральный директор Совхоза имени Ленина, член координационного совета депутатов КПРФ по Ленинскому городскому округу Павел Грудинин до сих пор никак не отреагировал на происходящие события. Отсутствие каких-либо действий приведет к тому, что совхоз по разведению клубники переквалифицируется на разведение вируса, пишет издание Nation News.

Представители партии неоднократно были замечены в неподобающей безответственности. Так, депутат Самарской губернской думы от Коммунистической партии Михаил Матвеев распространял недостоверную информацию о коронавирусе. Опасность эпидемии также не повлияла на планы коммунистов по проведению акции протеста. Очевидно, что в КПРФ появились серьезные проблемы в политическом и социально-общественном поле, ведь политики преследуют только свои личные цели и интересы.

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Автор: Илья Романович
#кпрф #совхоз #коронавирус

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