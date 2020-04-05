Путин продолжит работать удаленно еще минимум неделю

Президент РФ Владимир Путин продолжит работать удаленно, сообщили представители Кремля.

Глава государства соблюдает требования врачей и также не ездит на работу по причине распространения коронавируса. В Кремле уточнили, что такой режим не связан с обнаружением заболевания у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.

Президент РФ продлил режим вынужденных выходных до конца месяца. Большинство горожан перешли на удаленную работу, ученики в школах занимаются с преподавателями дистанционно. Россияне проявляют гражданскую сознательность и не выходят из дома без особых причин.

По последним данным, в России более пяти тысяч человек заражены коронавирусом. За минувшие сутки зафиксировано 658 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.