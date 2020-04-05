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13:54   5 Апреля 2020
Общество

Путин продолжит работать удаленно еще минимум неделю

Путин продолжит работать удаленно еще минимум неделю

Президент РФ Владимир Путин продолжит работать удаленно, сообщили представители Кремля.

Глава государства соблюдает требования врачей и также не ездит на работу по причине распространения коронавируса. В Кремле уточнили, что такой режим не связан с обнаружением заболевания у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко. 

Президент РФ продлил режим вынужденных выходных до конца месяца. Большинство горожан перешли на удаленную работу, ученики в школах занимаются с преподавателями дистанционно. Россияне проявляют гражданскую сознательность и не выходят из дома без особых причин.

По последним данным, в России более пяти тысяч человек заражены коронавирусом. За минувшие сутки зафиксировано 658 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #рф #президент

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