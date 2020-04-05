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13:53   5 Апреля 2020
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Стрелявший в Тульской области по охотникам и полицейским задержан росгвардейцами

Стрелявший в Тульской области по охотникам и полицейским задержан росгвардейцами

Инцидент произошел в Веневском районе Тульской области. Мужчина, открывший стрельбу, задержан.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, стрелявшего по охотникам в Тульской области. Также задержанный открыл огонь по полицейским, которые прибыли на место ЧП, сообщили ТАСС в пресс-службе центрального округа Росгвардии.

После, закрывшись у себя в доме, преступник угрожал правоохранителям во время переговоров. Место происшествия для безопасности было оцеплено спецназовцами ОМОН и полицейскими. В результате проведенной операции задержан 64-летний местный житель, который ранее был судим. Мужчина был передан следственно-оперативной группе.

Стрелок хранил дома оружие, похожее на гладкоствольное ружье и винтовку с продольно скользящим затвором, а также боеприпасы и муляж гранаты. Предметы, найденные у мужчины, за ним не числятся. 

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Автор: Василий Пименов
#стрельба #росгвардия #тульская область

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