Стрелявший в Тульской области по охотникам и полицейским задержан росгвардейцами

Инцидент произошел в Веневском районе Тульской области. Мужчина, открывший стрельбу, задержан.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, стрелявшего по охотникам в Тульской области. Также задержанный открыл огонь по полицейским, которые прибыли на место ЧП, сообщили ТАСС в пресс-службе центрального округа Росгвардии.

После, закрывшись у себя в доме, преступник угрожал правоохранителям во время переговоров. Место происшествия для безопасности было оцеплено спецназовцами ОМОН и полицейскими. В результате проведенной операции задержан 64-летний местный житель, который ранее был судим. Мужчина был передан следственно-оперативной группе.

Стрелок хранил дома оружие, похожее на гладкоствольное ружье и винтовку с продольно скользящим затвором, а также боеприпасы и муляж гранаты. Предметы, найденные у мужчины, за ним не числятся.