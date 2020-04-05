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13:37   5 Апреля 2020
Экономика

Сбербанк призвал россиян внимательно ознакомиться с условиями получения кредитных каникул

Сбербанк призвал россиян внимательно ознакомиться с условиями получения кредитных каникул

Граждане перед подачей заявки должны убедиться, что их случай соответствует всем критериям, которые установлены для желающих получить отсрочку по кредитным выплатам, заявили представители Сбербанка.

Клиентам банка следует документально подтвердить право на участие в льготной программе. Для этого подойдет справка с работы, документ из медицинского учреждения или трудовая книжка.

Подача заявки без официального подтверждения уменьшения доходов более чем на 30% не изменит условия договора, что приведет к неприятным последствиям. У заемщика появится задолженность, банк начислит проценты за просрочку платежа. Кредитная история клиента испортится, заблокируется кредитная карта, которая не будет подлежать восстановлению.

Закон о предоставлении кредитных выплат устанавливает лимиты на сумму задолженности. Ипотечный займ должен быть не более полутора миллионов рублей, максимум для автокредита равен 600 тысячам. Потребительские кредиты не должны превышать 250 тысяч рублей для физлиц и 300 тысяч для ИП. Лимит по кредитным картам ограничен 100 тысячами.

 

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Автор: Яна Либерман
#сбербанк #коронавирус

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