Комиссия ГД проверит статьи "Радио Свобода", "Медузы" и "МБХ-Медиа" на фейки о COVID-19

Комиссия Государственной думы изучает материалы либеральных СМИ о ситуации с коронавирусом.

Материалы "Радио Свобода", "Медузы", "МБХ-медиа" и издания "Настоящее время" о ситуации с коронавирусом комиссия Государственной думы проверит на соответствие законам Российской Федерации. Об этом рассказал глава думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

Отметим, согласно российскому законодательству, за распространение фейковых материалов о коронавирусе, которые могут посеять панику в обществе, грозит уголовная ответственность. Первое уголовное дело по этому нарушению уже возбуждено в Санкт-Петербурге, сообщал ФАН.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что либеральные СМИ, публикуя фейки, провоцируют дальнейшее распространение коронавируса в Москве.