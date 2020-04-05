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Коммунисты сажают коронавирус вместо клубники в Совхозе им. Ленина

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Сбербанк призвал россиян внимательно ознакомиться с условиями получения кредитных каникул

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 Комиссия ГД проверит статьи "Радио Свобода", "Медузы" и "МБХ-Медиа" на фейки о COVID-19

Комиссия ГД проверит статьи "Радио Свобода", "Медузы" и "МБХ-Медиа" на фейки о COVID-19
Как белорусский «Слуцк» обрел мировую известность с помощью девушек легкого поведения

Как белорусский «Слуцк» обрел мировую известность с помощью девушек легкого поведения

 Зараженные коронавирусом уханьские кошки не помогут изобрести вакцину от COVID-19

Зараженные коронавирусом уханьские кошки не помогут изобрести вакцину от COVID-19
13:21   5 Апреля 2020
Политика

Комиссия ГД проверит статьи "Радио Свобода", "Медузы" и "МБХ-Медиа" на фейки о COVID-19

Комиссия ГД проверит статьи "Радио Свобода", "Медузы" и "МБХ-Медиа" на фейки о COVID-19

Комиссия Государственной думы изучает материалы либеральных СМИ о ситуации с коронавирусом.

Материалы "Радио Свобода", "Медузы", "МБХ-медиа" и издания "Настоящее время" о ситуации с коронавирусом комиссия Государственной думы проверит на соответствие законам Российской Федерации. Об этом рассказал глава думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

Отметим, согласно российскому законодательству, за распространение фейковых материалов о коронавирусе, которые могут посеять панику в обществе, грозит уголовная ответственность. Первое уголовное дело по этому нарушению уже возбуждено в Санкт-Петербурге, сообщал ФАН.  

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что либеральные СМИ, публикуя фейки, провоцируют дальнейшее распространение коронавируса в Москве.

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Автор: Яна Либерман
#госдума #либеральные сми #коронавирус

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