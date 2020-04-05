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13:20   5 Апреля 2020
Политика

Белоруссия обеспечит принудительную госпитализацию нарушившим режим самоизоляции

Белоруссия обеспечит принудительную госпитализацию нарушившим режим самоизоляции

Граждан, вернувшихся из стран с высоким риском заражения коронавирусом и нарушивших самоизоляцию, ожидает принудительная госпитализация. Об этом заявляют Минздрав, МВД и Госпогранкомитет Белоруссии.

Граждане Белоруссии и иностранцы, прибывшие из-за границы, раньше были обязаны соблюдать самоизоляцию дома в течение 14 дней. Ровно столько идет инкубационный период у коронавируса. Теперь же правила ужесточились. 

"Будут ежедневно формировать списки лиц, прибывших из стран, где регистрируются случаи COVID-19", — сообщает ТАСС.

Они обязаны указать данные регистрации и места пребывания. Процедура передачи информации в Минздрав регулируется новыми правилами. На основании полученных данных будет дана оценка соблюдения требований гражданами. 

Государство имеет право применить меры по "принудительной госпитализации".

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Автор: Борис Нестеров
#белоруссия #самоизоляция #коронавирус

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