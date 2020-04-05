Коронавирус видоизменяется, проходя через большое количество людей

Вирусы, проходя через большое количество людей, видоизменяются и становятся все разнообразнее, заявил заместитель директора НИИЭМ имени Пастера Александр Семенов.

Коронавирус не станет исключением, отметил эксперт.

По мнению генерального директора государственного научного центра "Вектор" Рината Максютова, новый коронавирус не исчезнет, скорей всего, он просто станет обычным сезонным заболеванием, переформатируется по аналогии с другими вирусами гриппа. Однако не исключено, что процент тяжелых случаев будет чуть больше, сообщает ТАСС.