Габриэль обвинил США в нежелании сотрудничать с другими странами в борьбе с коронавирусом

Обвинения в сторону США в недостатке сплоченности с другими странами на фоне пандемии коронавируса выдвинул экс-министр Германии Зигмар Габриэль.

Странам ЕС приходится рассчитывать только на самих себя из-за отказа союзников в помощи друг другу, говорит экс-министр. Он подчеркнул, что в связи с таким поведением стран ЕС не стоит уже говорить о формировании трансатлантического сообщества.

Габриэль отметил, что США призывают общественность к негативной реакции, заявляя, что вирус "китайский". Однако Китай и Россия вместе помогают странам, пострадавшим от COVID-19, чего не скажешь о США и странах ЕС, не поддерживающих Италию и Испанию в противостоянии коронавирусу.

Бывший министр добавил, что правительство Германии намеревалось получить пользу от открытых границ и свободной торговли, а в тяжелые времена повернулось спиной ко всем.