Антироссийские издания беспокоятся о драгдилерах в пандемию COVID-19

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12:28   5 Апреля 2020
Общество

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Либеральное издание "Медиазона" опубликовало статью, в которой озаботилось проблемами наркоторговцев, неспособных делать "закладки" в общественных местах на фоне самоизоляции.

Описать проблемы наркобизнеса издание смогло, связавшись с администраторами крупной даркнет-площадки, которая предоставляет возможность продавать запрещенные вещества. В материале "Тысячи на метадоновых кумарах. Как карантин повлиял на наркопотребителей" авторы рассказывают, как наркоторговцам теперь непросто оставлять "закладки" в парках и общественных местах, которые закрыли на фоне самоизоляции.

Кроме того, ворам теперь стало труднее добывать деньги на покупку запрещенных веществ, уточняется в материале. Пропаганда наркотиков запрещена законом Российской Федерации, поэтому "Медиазоне" может грозить штраф до одного миллиона рублей либо приостановка деятельности сроком до трех месяцев, сообщает ФАН.

Журналисты ФАН уже не раз уличали либеральные издания в пропаганде наркотиков. Редакция Федерального агентства новостей просит МВД и Роскомнадзор провести проверку по факту пропаганды наркотических веществ в материалах издания "Медиазона".

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Автор: Ирина Большунова
#наркотики #пропаганда #либеральные сми

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