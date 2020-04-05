Депутат Мосгордумы Ступин сообщил о заражении коронавирусом

Депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин может быть заражен коронавирусом.

Информация пока не получила официального подтверждения. Ступин сообщил ИА REGNUM, что его тест на COVID-19 оказался положительным. Депутат в настоящее время находится на карантине. По данным издания, состояние Ступина нормальное, выраженные симптомы коронавирусной инфекции у него не наблюдаются.

Роспотребнадзор 5 апреля уведомил о новых 536 случаях заболевания коронавирусом в Москве. По последним данным, в столице РФ всего выявлено 3 893 граждан с COVD-19. Актуальные данные о коронавирусе как в мире, так и в России можно получить на портале стопкоронавирус.рф.