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Антироссийские издания беспокоятся о драгдилерах в пандемию COVID-19

 Депутат Мосгордумы Ступин сообщил о заражении коронавирусом

Депутат Мосгордумы Ступин сообщил о заражении коронавирусом
Габриэль обвинил США в нежелании сотрудничать с другими странами в борьбе с коронавирусом

Габриэль обвинил США в нежелании сотрудничать с другими странами в борьбе с коронавирусом

 МИД Саудовской Аравии опроверг обвинения в желании подорвать добычу сланцевой нефти

МИД Саудовской Аравии опроверг обвинения в желании подорвать добычу сланцевой нефти
Зараженные коронавирусом уханьские кошки не помогут изобрести вакцину от COVID-19

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12:28   5 Апреля 2020
Россия

Депутат Мосгордумы Ступин сообщил о заражении коронавирусом

Депутат Мосгордумы Ступин сообщил о заражении коронавирусом

Депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин может быть заражен коронавирусом.

Информация пока не получила официального подтверждения. Ступин сообщил ИА REGNUM, что его тест на COVID-19 оказался положительным. Депутат в настоящее время находится на карантине. По данным издания, состояние Ступина нормальное, выраженные симптомы коронавирусной инфекции у него не наблюдаются.

Роспотребнадзор 5 апреля уведомил о новых 536 случаях заболевания коронавирусом в Москве. По последним данным, в столице РФ всего выявлено 3 893 граждан с COVD-19. Актуальные данные о коронавирусе как в мире, так и в России можно получить на портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Руслан Неглинный
#кпрф #ступин #коронавирус

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