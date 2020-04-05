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12:21   5 Апреля 2020
Россия

Кабмин сформирует перечень системообразующих предприятий 10 апреля

Кабмин сформирует перечень системообразующих предприятий 10 апреля

Список системообразующих предприятий прорабатывается и корректируется. Окончательный вариант будет готов 10 апреля, заявили представители секретариата вице-премьера Андрея Белоусова.

Правительство РФ завершает работу над перечнем системообразующих предприятий, который будет основываться на предложениях профильных министерств. Во внимание также примут оборот предприятий и численность сотрудников.

Финальный документ будет представлен на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики РФ.

Нахождение в данном списке позволит организациям получить кредитование по льготным условиям, рефинансирование долгов и другую господдержку от властей.

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Автор: Ирина Большунова
#белоусов #кабмин #коронавирус

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