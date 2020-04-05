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13:02   5 Апреля 2020
Россия

Зона ограничения доступа стала ответом РФ на стандартную тактику НАТО

Зона ограничения доступа стала ответом РФ на стандартную тактику НАТО

Великобритания раскритиковала плановую деятельность российского Балтийского флота в водах Северного моря. Командование британского ВМС заявило о «необычайно высоком уровне активности российского флота». Англичане испугались группировки из трех корветов и двух десантных кораблей, пишут «Известия». 

Военно-политическое руководство России создало в Калининградской области первую в истории страны межвидовую военную группировку, которая состоит из морских сил, сухопутных и береговых войск, авиации и ПВО. В состав Балтийского флота также входит и Ленинградская военно-морская база.

Благодаря такой группировке, ВВС РФ получили бесценный опыт, который позже использовали при создании группировок войск и сил на Камчатке и в Арктике, отмечает издание. Именно Калининградской области впервые создали систему, при которой в угрожаемый период абсолютно все силовые структуры региона переподчиняются одному командующему. Схему опробовали при создании новой системы военных округов.

Зона ограничения доступа стала ответом РФ на стандартную тактику НАТО

В Калининградской области также появилась первая в стране зона ограничения доступа, известная на Западе как A2AD. Она предполагает создание вокруг определенной территории укрепленного района, который включает мощный ракетный щит и меч из ударных систем и систем ПВО, с зонтиком радиоэлектронной борьбы. Такие зоны создаются в ответ на стандартную тактику НАТО — нанесение массированного ракетно-авиационного удара, объясняет издание.

Зона ограничения доступа создана для того, чтобы нанести противнику ущерб так, чтобы в дальнейшем он был вынужден отказаться от проведения наземной наступательной операции.

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Автор: Арсений Аскольский
#нато #балтийский флот

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