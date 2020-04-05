Число пациентов с COVID-19 в Крыму увеличилось до 20 человек

Коронавирус на Крымском полуострове зафиксировали у двух человек за сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Власти Крыма объявили режим всеобщей самоизоляции до 6 апреля для нераспространения коронавирусной инфекции в регионе. Общественный транспорт регулярно обрабатывают дезинфицирующими средствами. Блокпост установили на въезде на полуостров, где медики осматривают всех проезжающих, измеряют температуру.

Коронавирус диагностировали у 4,7 тысячи человек в России. Глава Москвы Сергей Собянин ввел временный запрет для жителей столицы на выход из дома без специальных пропусков. Актуальную информацию о течении коронавируса в России можно получить на специальном портале стопкоронавирус.рф.