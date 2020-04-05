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Габриэль обвинил США в нежелании сотрудничать с другими странами в борьбе с коронавирусом

Габриэль обвинил США в нежелании сотрудничать с другими странами в борьбе с коронавирусом

 МИД Саудовской Аравии опроверг обвинения в желании подорвать добычу сланцевой нефти

МИД Саудовской Аравии опроверг обвинения в желании подорвать добычу сланцевой нефти
Зараженные коронавирусом уханьские кошки не помогут изобрести вакцину от COVID-19

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11:52   5 Апреля 2020
Общество

Число пациентов с COVID-19 в Крыму увеличилось до 20 человек

Число пациентов с COVID-19 в Крыму увеличилось до 20 человек

Коронавирус на Крымском полуострове зафиксировали у двух человек за сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Власти Крыма объявили режим всеобщей самоизоляции до 6 апреля для нераспространения коронавирусной инфекции в регионе. Общественный транспорт регулярно обрабатывают дезинфицирующими средствами. Блокпост установили на въезде на полуостров, где медики осматривают всех проезжающих, измеряют температуру. Число пациентов с COVID-19 в Крыму увеличилось до 20 человек

Коронавирус диагностировали у 4,7 тысячи человек в России. Глава Москвы Сергей Собянин ввел временный запрет для жителей столицы на выход из дома без специальных пропусков. Актуальную информацию о течении коронавируса в России можно получить на специальном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Илья Романович
#крым #коронавирус

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