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 Депутат Мосгордумы Ступин сообщил о заражении коронавирусом

Депутат Мосгордумы Ступин сообщил о заражении коронавирусом
Габриэль обвинил США в нежелании сотрудничать с другими странами в борьбе с коронавирусом

Габриэль обвинил США в нежелании сотрудничать с другими странами в борьбе с коронавирусом

 МИД Саудовской Аравии опроверг обвинения в желании подорвать добычу сланцевой нефти

МИД Саудовской Аравии опроверг обвинения в желании подорвать добычу сланцевой нефти
Зараженные коронавирусом уханьские кошки не помогут изобрести вакцину от COVID-19

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11:32   5 Апреля 2020
Общество

Аптеки и продуктовые магазины названы местами с высоким риском заражения COVID-19

Аптеки и продуктовые магазины названы местами с высоким риском заражения COVID-19

Заразиться новым типом пневмонии с наибольшей вероятностью можно на автозаправке, в аптеке или продуктовом магазине, считает врач высшей категории Владимир Зайцев.

Специалист напомнил о необходимости использования медицинских масок и перчаток при посещении общественных мест и соблюдения дистанции в один-два метра от прохожих на улице. Кроме того, доктор посоветовал отказаться от использования наличных денег в пользу бесконтактной оплаты.

Коронавирус в России подтвердили у 4,7 тысячи человек. Мэр Москвы Сергей Собянин в столице ввел временный запрет на выход из дома без специального пропуска для предотвращения распространения COVID-19 в регионе. Подробно о течении коронавирусной инфекции в РФ можно узнать на государственном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Ирина Большунова
#меры предосторожности #коронавирус

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