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11:53   5 Апреля 2020
Россия

Сенатор Морозов объяснил обвинения Эр-Рияда перед саммитом ОПЕК+

Сенатор Морозов объяснил обвинения Эр-Рияда перед саммитом ОПЕК+

Саудовская Аравия обвинила Россию в отказе сокращать нефтедобычу и продлевать соглашение в рамках ОПЕК. Королевство не согласно с российской трактовкой событий последнего месяца на нефтяном рынке, заявил глава саудовского МИД Фейсал ибн Фархан ибн Абдала.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с ФАН расценил такое заявление как попытку Эр-Рияда занять более выгодную позицию перед саммитом ОПЕК+, который перенесли на 9 апреля.

«Российское предложение сохранить сделку было отвергнуто, после чего Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК+ стали демпинговать на рынке нефти, продавая ее намного дешевле реальной стоимости и тем самым просаживая нефтяной рынок и ударяя по экономикам практически всех нефтепроизводящих стран мира», — объяснил сенатор.

Основную часть поступлений в бюджет России от экспорта составляют нефтяные доходы, напомнил Морозов. В то, что российская сторона добровольно рискнула ими, как фактически утверждают саудиты, не верится. Нефтяной рынок рухнул явно не в пользу Москвы, напомнил парламентарий.

Сенатор Морозов объяснил обвинения Эр-Рияда перед саммитом ОПЕК+

Трудно представить, чтобы РФ повела себя столь неразумно и столь недальновидно, обрезая себе же колоссальные доходы», — проложил собеседник.

Морозов допустил, что обвинения Эр-Рияда, как и предшествовавшее ему заявление России, согласно которому обвал цен на нефть произошел из-за выхода саудитов из сделки ОПЕК+ — «это некий способ договориться». Стороны хотят убедиться, что никому не выгодна такая цена на нефть, потому что все несут колоссальные потери.

Для Эр-Рияда нефть вообще является единственной статьей экспорта, в отличие от России, напомнил Морозов.

«Я считаю, заявление саудовского министра, которое мы сейчас обсуждаем, — это попытка застолбить себе выгодную переговорную позицию. Не более того», — объяснил сенатор.

Собеседник издания уверен: если руководствоваться здравым смыслом, то на переговорах 9 апреля стороны должны найти компромисс.

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Автор: Арсений Аскольский
#саудовская аравия #опек

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