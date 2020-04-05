Роспотребнадзор сообщил о 536 новых случаях заражения коронавирусом в Москве

Роспотребнадзор сообщил о новых случаях заражения коронавирусом в Москве за минувшие сутки.

Представители Роспотребнадзора сообщили, что в российской столице за минувшие сутки было выявлено 536 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

На сегодняшний день в Москве зафиксировано 3893 случая заражения опасной инфекцией. Мэр города Сергей Собянин заявил, что если москвичи уменьшат нагрузку на способствующие передаче инфекции контакты, то это позволит улучшить ситуацию в несколько раз.

Всю актуальную информацию о коронавирусе, а также о том, как обезопасить себя и своих близких от заражения, можно найти на сайте стопкоронавирус.рф.