Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Роспотребнадзор сообщил о 536 новых случаях заражения коронавирусом в Москве

Роспотребнадзор сообщил о 536 новых случаях заражения коронавирусом в Москве

 Аналитик Ващенко назвал главный фактор, от которого будет зависеть курс рубля

Аналитик Ващенко назвал главный фактор, от которого будет зависеть курс рубля
МИД Саудовской Аравии опроверг обвинения в желании подорвать добычу сланцевой нефти

МИД Саудовской Аравии опроверг обвинения в желании подорвать добычу сланцевой нефти

 Экономист Колташов предостерег россиян от крупных покупок в период рецессии

Экономист Колташов предостерег россиян от крупных покупок в период рецессии
Зараженные коронавирусом уханьские кошки не помогут изобрести вакцину от COVID-19

Зараженные коронавирусом уханьские кошки не помогут изобрести вакцину от COVID-19

 Американский континент ощутил последствия «нефтяной войны» РФ с саудитами

Американский континент ощутил последствия «нефтяной войны» РФ с саудитами
Роспотребнадзор сообщил о 536 новых случаях заражения коронавирусом в Москве

Роспотребнадзор сообщил о 536 новых случаях заражения коронавирусом в Москве

 Аналитик Ващенко назвал главный фактор, от которого будет зависеть курс рубля

Аналитик Ващенко назвал главный фактор, от которого будет зависеть курс рубля
МИД Саудовской Аравии опроверг обвинения в желании подорвать добычу сланцевой нефти

МИД Саудовской Аравии опроверг обвинения в желании подорвать добычу сланцевой нефти

 Экономист Колташов предостерег россиян от крупных покупок в период рецессии

Экономист Колташов предостерег россиян от крупных покупок в период рецессии
Зараженные коронавирусом уханьские кошки не помогут изобрести вакцину от COVID-19

Зараженные коронавирусом уханьские кошки не помогут изобрести вакцину от COVID-19

 Американский континент ощутил последствия «нефтяной войны» РФ с саудитами

Американский континент ощутил последствия «нефтяной войны» РФ с саудитами
10:56   5 Апреля 2020
Общество

Роспотребнадзор сообщил о 536 новых случаях заражения коронавирусом в Москве

Роспотребнадзор сообщил о 536 новых случаях заражения коронавирусом в Москве

Роспотребнадзор сообщил о новых случаях заражения коронавирусом в Москве за минувшие сутки.

Представители Роспотребнадзора сообщили, что в российской столице за минувшие сутки было выявлено 536 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

На сегодняшний день в Москве зафиксировано 3893 случая заражения опасной инфекцией. Мэр города Сергей Собянин заявил, что если москвичи уменьшат нагрузку на способствующие передаче инфекции контакты, то это позволит улучшить ситуацию в несколько раз.

Всю актуальную информацию о коронавирусе, а также о том, как обезопасить себя и своих близких от заражения, можно найти на сайте стопкоронавирус.рф.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#москва #россия #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...