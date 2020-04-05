Аналитик Ващенко назвал главный фактор, от которого будет зависеть курс рубля

Стабильность российской национальной валюты и ставки Центробанка непосредственно зависят от международного диалога и решения ряда проблем в энергетической сфере, считает экономический эксперт Георгий Ващенко.

Представители России и стран формата ОПЕК соберутся на экстренное совещание по вопросу регулирования ситуации на нефтяном рынке в четверг, 9 апреля. Предстоящий диалог должен оказать серьезное влияние на мировую экономику и динамику развития ситуации с курсом рубля, сообщил "Российской газете" представитель "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Анонс встречи ОПЕК+ уже оказал влияние на котировки, инвесторы активно реагируют на подобные новости. Если странам удастся договориться о сокращении нефтедобычи, то это может стабилизировать обстановку. В этой ситуации волатильность сохранится в пределах 80 рублей за доллар.

В течение апреля Центробанк РФ будет изучать ситуацию на рынках. От общей стабильности будет зависеть решение об изменении ставки.