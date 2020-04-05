МИД Саудовской Аравии опроверг обвинения в желании подорвать добычу сланцевой нефти

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии опровергает слова, приписываемые Владимиру Путину, о том, что страна желает подорвать добычу сланцевой нефти. С таким заявлением в Twitter выступил глава ведомства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

Как пишет Аль Сауд, страна хочет баланса на нефтяном рынке, поэтому сейчас работает над сокращением добычи ресурса в интересах производителей сланцевой нефти.

Ранее СМИ написали, что президент России якобы заявил, что Эр-Рияд хочет избавиться от конкурентов, добывающих сланцевую нефть. В марте произошел обвал мировых цен на нефть из-за избытка предложения, которое случилось на фоне развала сделки ОПЕК+. Москва якобы не поддержала дополнительное сокращение добычи ресурса на 1,5 миллиона баррелей в сутки.